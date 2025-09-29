Brusquenses André Baran e André Caetano são campeões pan-americanos de beach tennis

Baran venceu o título pela sexta vez

Brusquenses André Baran e André Caetano são campeões pan-americanos de beach tennis

Baran venceu o título pela sexta vez

Comente

Principal nome brasileiro na atualidade no beach tennis, André Baran tem uma nova conquista a celebrar na carreira: mais um título pan-americano. Ao lado de Vitória Marchezini, o brusquense conquistou pela sexta vez o lugar mais alto do pódio nas duplas mistas no último domingo, em Caraguatatuba (SP).

Atual número 1 do Brasil e 3 do mundo, Baran comemorou o título e a presença do público no litoral paulista, que acompanhou e vibrou com cada vitória brasileira ao longo da competição.

“É sempre um orgulho e uma honra muito grande poder representar o Brasil e a nossa nação, ainda mais quando jogamos no nosso país com o apoio do nosso povo. Valorizo muito essa conquista ao lado da Vitória. Claro que buscava também o título na dupla masculina, mas o saldo final é positivo e volto muito feliz com essa medalha”, disse o atleta.

Além de campeão nas mistas, ele foi terceiro colocado na categoria masculina ao lado de Felipe Loch.

Jovem brusquense também conquista medalha

Outro brusquense subiu ao lugar mais alto do pódio: André Caetano. Ele e Beatriz Valério foram campeões da categoria 18 anos. André ainda ficou com o bronze na categoria masculina ao lado de Mateus Yuji.

André, de 17 anos, é o beach tenista brasileiro melhor ranqueado entre os nascidos em 2008 — ocupa o 83º lugar do ranking mundial.

No total, o Brasil conquistou 43 medalhas, sendo 15 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze na competição.

Assista agora mesmo!

Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo