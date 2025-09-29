Brusquenses André Baran e André Caetano são campeões pan-americanos de beach tennis
Baran venceu o título pela sexta vez
Principal nome brasileiro na atualidade no beach tennis, André Baran tem uma nova conquista a celebrar na carreira: mais um título pan-americano. Ao lado de Vitória Marchezini, o brusquense conquistou pela sexta vez o lugar mais alto do pódio nas duplas mistas no último domingo, em Caraguatatuba (SP).
Atual número 1 do Brasil e 3 do mundo, Baran comemorou o título e a presença do público no litoral paulista, que acompanhou e vibrou com cada vitória brasileira ao longo da competição.
“É sempre um orgulho e uma honra muito grande poder representar o Brasil e a nossa nação, ainda mais quando jogamos no nosso país com o apoio do nosso povo. Valorizo muito essa conquista ao lado da Vitória. Claro que buscava também o título na dupla masculina, mas o saldo final é positivo e volto muito feliz com essa medalha”, disse o atleta.
Além de campeão nas mistas, ele foi terceiro colocado na categoria masculina ao lado de Felipe Loch.
Outro brusquense subiu ao lugar mais alto do pódio: André Caetano. Ele e Beatriz Valério foram campeões da categoria 18 anos. André ainda ficou com o bronze na categoria masculina ao lado de Mateus Yuji.
André, de 17 anos, é o beach tenista brasileiro melhor ranqueado entre os nascidos em 2008 — ocupa o 83º lugar do ranking mundial.
No total, o Brasil conquistou 43 medalhas, sendo 15 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze na competição.
