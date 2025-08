Brusquenses chegam ao pódio de UTVs no Sertões 2025

O Sertões 2025 terminou no domingo, 3, com brusquenses ocupando pódios nas categorias de UTV (Utility Task Vehicle). Pela MH Racing, André Hort e o navegador gaúcho Marcelo Ritter foram os quartos colocados, enquanto a Bompack Racing, com Deni Nascimento e o navegador Gunnar Dums (São Bento do Sul) ocuparam a quinta posição. Esta 33ª edição teve o cancelamento das duas últimas etapas, devido às fortes chuvas em Alagoas.

As duplas disputavam na categoria UTV Ultimate, obtendo os pódios na classificação geral de UTVs e também na própria categoria. A MH Racing ainda teve outra dupla, formada pelos brusquenses Otávio Hort Filho e Ivo Mayer. Eles conquistaram o terceiro lugar na categoria UTV1 e o 15º lugar geral.

A edição de 2025 do Sertões teve foi realizado de 26 de julho a 3 de agosto, com oito etapas, passando por Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Com o prólogo e as oito etapas, o percurso totalizaria 3.482 quilômetros, sendo 2.215 de trechos cronometrados. As premiações foram realizadas na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL).

Participaram 61 duplas em todas as categorias de UTV. O rali também possui competições de carros, motos e quadriciclos.

“Queremos deixar nosso sincero agradecimento a todos que fizeram parte dessa jornada: pilotos e navegadores, que aceleraram com coragem e técnica. Nossa equipe de apoio, mecânicos, motoristas, preparadores e staff, que foram fundamentais para manter as máquinas prontas. Patrocinadores e parceiros que caminharam conosco nessa travessia. E à organização do Rally dos Sertões, pela excelência na condução da prova, zelo com a segurança e por seguir elevando o rally brasileiro”, publicou a MH Racing nas redes sociais.

“A gente gostaria que não tivesse cancelado essas últimas especiais. (…) A gente tem que entender a organização e ver o que eles estão buscando. Mas acabou que o que prometeram não foi entregue. Mas acho, que no geral, a equipe está de parabéns. Fez todo o trabalho árduo que foi deixar nosso carro Maverick R inteiro todos os dias”, destaca Deni Nascimento.

“Nosso ritmo estava muito legal. Tivemos um probleminha na especial do terceiro dia, acabamos batendo numa cerca. Mas tirando isso, nosso pior resultado foi o terceiro lugar em uma especial. Parabenizamos os campeões, Zé Hélio e Ramon, pela ótima prova que fizeram, liderando a prova desde o primeiro dias”, completa Gunnar Dums.

Sertões 2025 – UTV

1º – Zé Hélio e Ramon Sacilotti (HPS) – 25h09min49

2º – Rodrigo Varela e Matheus Mazzei (Varela Rally) – 25h16min43

3º – Francesco Franciosi e Egon Franciosi (Cotton Racing) – 25h23min43

4º – André Hort e Marcelo Ritter (MH Racing) – 25h30min24

5º – Deni do Nascimento e Gunnar Dums (Bompack Racing) – 25h31min52

15º – Otávio Hort Filho e Ivo Mayer (MH Racing) – 26h24min27

Etapas

27/07 – Goiânia (GO) – Unaí (MG)

28/07 – Unaí (MG) – Januária (MG)

29/07 – Januária (MG) – Bom Jesus da Lapa (BA)

30/07 – Bom Jesus da Lapa (BA) – Xique Xique (BA)

31/07 – Xique Xique (BA) – Petrolina (PE)

01/08 – Petrolina (PE) – Delmiro Gouveia (AL)

02/08 – Delmiro Gouveia (AL) – Marechal Deodoro (AL) (cancelada devido às chuvas)

03/08 – Marechal Deodoro (AL) (cancelada devido às chuvas)

