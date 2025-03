Joelso Cordeiro foi o brasileiro com melhor desempenho na prova de 50 quilômetros da Valhöll Fin del Mundo, em Ushuaia, na Terra do Fogo, extremo sul da Argentina. Realizado na quinta-feira, 20, e na sexta-feira, 21, o evento de corridas é uma etapa do circuito da Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), um dos mais prestigiados do mundo. Outros três brusquenses competiram: Paulo Morelli (50km), Camila Morelli Maluche (32km) e Carlos Eduardo Maluche (22km).

Cordeiro foi o 15º colocado geral, finalizando o percurso em 5h56min28. Participaram 78 brasileiros na prova. Em sua categoria 40-44 anos, foi o terceiro colocado, atrás dos argentinos Edu Castro (5h41min36) e Jonatan Grassano (5h46min39).

A ultramaratona de 50km, chamada Challenge, teve mais de 500 competidores, e inclui vistas panorâmicas e florestas. Os atletas também correram em meio à neve nas montanhas, com temperaturas inferiores a 0°C. São 2,55 mil metros de altimetria. “É equivalente a subir cerca de 50 vezes o morro do Hotel Monthez, com a diferença de acontecer em terreno técnico e irregular”, compara Paulo Morelli.

“A prova foi bem desafiadora pelas condições do tempo. Largamos com uma temperatura e de 2°C e pegamos neve no alto das montanhas. A prova tem bastante variação de terreno, pedra, barro e algumas partes com uma vegetação que parecia uma esponja, que afundava bastante os pés. Mas é o tipo de prova que eu gosto, subidas e descidas técnicas e com bastante inclinação. Eu fiquei bem satisfeito com a minha performance indiferente da colocação eu fiz uma boa prova”, relata Cordeiro, atleta apoiado pela Intelidata.

Morelli também gostou da competição, cumprindo sua meta de tempo. Encerrou a prova de 50km em 6h59min36, na oitava posição da categoria 40-44 anos.

“Já participo de ultra maratonas há 10 anos. Essa foi uma das minhas provas mais desafiadoras, pela dificuldade do clima e da altimetria acumulada. Venho treinando há três meses especificamente para essa prova, e com meu treinador André Montibeller, definimos uma meta em torno de sete horas. Fiquei muito satisfeito em ter cumprido a meta, mesmo diante das dificuldades físicas, dores musculares e surpresas do clima e do terreno.”

Brusque também foi representada na prova de 22km masculina, chamada Power. Carlos Eduardo Maluche foi o 15º colocado na categoria 45-49 anos, com 3h51min05. Na Courage (32km) feminina, Camila Morelli Maluche obteve a 17ª colocação geral e a quinta na categoria 35-39 anos, com 4h58min37.

