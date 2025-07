Yara Graczcki, Brian Dallabeneta e Antônio Amorim conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, na Copa Brasil de Tênis de Mesa, realizada de sexta-feira, 27, a domingo, 29, em Blumenau. Integrantes da Associação Brusquense de Tênis de Mesa (ABTM), os atletas disputaram uma competição que reuniu 899 atletas de diversas regiões do país.

“Essas três medalhas são fruto de um trabalho coletivo e de uma dedicação incansável. Agradeço imensamente aos nossos patrocinadores, apoiadores, aos envolvidos nos projetos, à comissão técnica e principalmente aos nossos atletas, que treinam com seriedade todos os dias. Nada disso seria possível sem o apoio e o empenho de todos! Gratidão”, afirma o técnico Gustavo Vinotti.

Yara Graczcki conquistou o lugar mais alto do pódio na categoria Absoluto Feminino D. Na final, venceu Maria Eduarda Santos, de Campos Novos, por 3 sets a 0, com parciais de 11-6, 11-5 e 11-6. Não perdeu um se sequer nas cinco partidas que disputou.

Brian Dallabeneta competiu na categoria Absoluto Masculino C, que tinha 46 inscritos. Passou como segundo colocado do Grupo 12 e venceu três fases eliminatórias.

Parou apenas na final, contra Davi Manthey, de Caxias do Sul (RS). O placar foi 3 sets a 2, com parciais de 7-11, 6-11, 11-6, 11-9 e 11-5. O mesatenista da ABTM jogou cinco partidas no tie-break ao longo da campanha.

Antônio Amorim obteve o bronze e, conforme a ABTM, a primeira medalha brusquense na categoria Veterano 40 na Copa Brasil. Passou no segundo lugar do Grupo 1 e caiu nas semifinais para Marcel Shiomi, de São Paulo (SP). Shiomi acabou sendo o campeão da categoria.

No troféu eficiência, que soma os desempenhos por equipe, a ABTM obteve o 16º lugar, com 1300 pontos.

O próximo desafio da ABTM está nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, serão realizados de 21 de julho a 1º de agosto em Rio do Sul.

Outras participações

Yara Graczcki disputou também a categoria Adulto Feminino, ficando no terceiro lugar do Grupo 2.

Na categoria Sub-19, Brian Dallabeneta foi líder do grupo 5 e passou da primeira eliminatória. Foi eliminado nos 16 avos de final. Também disputou o Sub-21.

Sérgio Miranda liderou o grupo 7 do Absoluto E e foi eliminado nos 16-avos de final. Também disputou a categoria Sênior 35 anos.

Antônio Amorim disputou também a categoria absoluto F. Passou da fase de grupos e caiu na seguinte.

O técnico Gustavo Vinotti participou das disputas no Absoluto C e no Sênior 30 anos.

