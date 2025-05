No último fim de semana, a Serra do Rio do Rastro — conhecida por sua imponência e curvas sinuosas que cortam as montanhas do Planalto Sul catarinense — serviu de palco para um espetáculo de superação, união e emoção.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Foi ali, entre a paisagem exuberante e a neblina que abraça as encostas, que 38 atletas da Vibre Assessoria, com sede em Brusque, escreveram suas próprias histórias na desafiadora Rio do Rastro Marathon.

Rumo à Serra do Rio do Rastro

A jornada começou ainda na sexta-feira, 16, com 31 participantes brusquenses embarcando rumo ao evento em um micro-ônibus, diretamente da sede da assessoria.

O restante se deslocou por conta própria, totalizando uma delegação determinada, vibrante e pronta para encarar um dos eventos esportivos mais exigentes do calendário nacional.

Rio do Rastro Marathon

Ao todo, o evento reuniu 2 mil corredores de diversas partes do Brasil, mas o grupo brusquense fez questão de deixar sua marca — não apenas pela performance, mas pela energia contagiante.

Dividida em dois dias, a prova contou com percursos distintos: no sábado, os atletas enfrentaram 25 km de subidas íngremes, enquanto no domingo, os desafios incluíram as distâncias de 12 km e 42 km.

Superação

A Vibre marcou presença com 19 atletas nos 25 km, 11 nos 12 km, 8 nos 42 km, tendo Grasiela Beuting conquistando a melhor colocação da equipe, ao garantir o 5º lugar nos 25 km.

Mais do que estatísticas, o fim de semana foi então marcado por relatos de superação que tocaram fundo.

Para a maioria dos integrantes, essa foi a primeira vez enfrentando a icônica subida da Serra do Rio do Rastro — um trajeto que exige não apenas preparo físico, mas também resiliência mental.

Os mais de 1.400 metros de altimetria acumulada foram superados com esforço coletivo, apoio mútuo e, principalmente, com a força de quem transformou metas pessoais em conquistas inesquecíveis.

Muitos, pois, mudaram completamente seus hábitos e rotinas para estarem ali.

Emoção à flor da pele

Entre treinos intensos, adaptações no estilo de vida e o incentivo constante de familiares e colegas, o que se viu foi uma verdadeira celebração da superação.

Cada chegada foi marcada por abraços emocionados, lágrimas contidas e sorrisos que diziam mais do que mil palavras.

Com camisetas padronizadas estampando o nome da assessoria, o grupo brusquense se destacou não só pela identidade visual, mas pelo espírito coletivo, que carregaram ao longo de cada quilômetro.

Não era apenas uma corrida — para muitos, foi a realização de um sonho nutrido por meses. Um sonho que, ao fim da prova, se tornou lembrança inesquecível.

Brusque no alto da serra

A Vibre Assessoria não apenas participou do evento: ela levou a essência do que significa correr em equipe, respeitar os próprios limites e valorizar o processo tanto quanto o resultado.

A presença de Brusque foi sentida no alto da serra — não pelo volume de passos, mas pela intensidade de cada um deles.

Galeria mais adiante

Após os anúncios, você está convidado a conferir uma galeria de imagens, retratando com sensibilidade e precisão, a energia vibrante que tomou conta desta experiência inesquecível.

De sorrisos sinceros a paisagens arrebatadoras, cada clique é um convite para reviver — ou imaginar — a emoção de estar ali.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh mantém seu padrão de excelência editorial graças ao apoio dos parceiros comerciais, que acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo para conhecer, entrar em contato e então descobrir os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Drone então sobrevoa um dos maiores loteamentos de Brusque em cenas impressionantes

2. Casa isolada na mata de Guabiruba então guarda tradição familiar há mais de 80 anos

Brusque na Rio do Rastro Marathon

*Imagens cedidas pela equipe organizadora de Brusque >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK