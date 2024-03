Brusquenses estreiam com vitória na Liga Catarinense de Futevôlei

O Brusque estreou na Liga Catarinense de Futevôlei com vitória por 2 sets a 0 sobre o Figueirense neste sábado, 9, na Arena DJ13, em Itajaí. As parciais foram de 18-12 e 18-10. A equipe do quadricolor era formada por Juninho Heil e Farley, atletas da Associação Brusquense de Futevôlei (ABF), ao lado de Fabiano Appel, ex-goleiro do Brusque com passagens no fim dos anos 90.

A Liga é disputada por clubes das Séries A e B do Campeonato Catarinense de futebol. É obrigatória, nas equipes, a presença de um ex-jogador que já tenha passado pelo respectivo clube.

“Foi uma satisfação muito grande poder estar vestindo novamente a camisa do Bruscão, mesmo que em outro esporte. O evento foi show, e graças a Deus saímos com uma boa vitória. Agora é continuar nos preparando porque vem chumbo grosso por aí”, comenta Appel.

Outro atleta da ABF, Miguel atuou representando o Carlos Renaux, em equipe com Gustavo Bizu. O ex-jogador do Vovô que faz o trio é Thiago Cristian, ex-meia e lateral-esquerdo que atuou na Série C estadual de 2018, ano de retorno tricolor ao futebol profissional. O Renaux estreou com derrota por 2 sets a 0 diante do Caravaggio.

A competição tem dois grupos. O Brusque está no A, com Avaí, Blumenau, Camboriú, Figueirense, Inter de Lages e Marcílio Dias. O Carlos Renaux está no B, com Caravaggio, Chapecoense, Guarani de Palhoça, Joinville, Metropolitano e Nação. Os dois melhores de cada grupo passam para a próxima fase.

A próxima rodada será prevista para maio, em local a ser definido pela organização. As partidas da primeira rodada tiveram transmissão da MBTV.

