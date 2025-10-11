Brusquenses ignoram chuva e chegam em bom número na segunda noite de Fenarreco

Na primeira sexta-feira, 10, da Fenarreco, o público marcou presença e se divertiu até a madrugada. Com muita empolgação e espírito festivo, os visitantes chegaram em peso aos pavilhões para curtir as atrações que celebram a cultura germânica.

A programação contou com a apresentação do Grupo Folclórico Alpino Germânico, no Bierplatz, encantando o público com danças típicas que retratam as tradições dos imigrantes alemães. Logo depois, foi a vez da Banda San German dar o tom da noite com músicas germânicas e sucessos que colocaram todos para dançar.

As brincadeiras já tradicionais da Fenarreco começaram também na sexta. O público teve a oportunidade de prestigiar as competições de Serra Serrador, o estreante Revezamento de Chopp — novidade deste ano — e o sempre aguardado Chopp em Metro.

Na disputa do Serra Serrador masculino, a dupla Claudinei Goethe França e Natanael Pinheiro Borges venceu a prova com o tempo de 47 segundos. Já na prova feminina, Maria Luiza Guimarães e Jéssica Carla Scheidt foram as campeãs, com o tempo de 1 minuto e 23 segundos.

No Revezamento de Chopp, o quarteto formado por Luiz Felipe Bianchezzi, Eduardo Masson, Leonardo Henrique Ramalho e Lucas André Vieira conquistou a vitória com o tempo de 33 segundos. Na prova Chopp em Metro masculino, o vencedor foi novamente Luiz Felipe Bianchezzi, com o excelente tempo de 15 segundos. Na categoria feminina, a campeã foi Fernanda Santos, com o tempo de 20 segundos.

“Fiz um tempo muito bom, que me fez ganhar as duas provas. Estou muito feliz por estar participando neste ano da Fenarreco. A festa está linda, parabéns a todos os organizadores”, agradeceu Luiz Felipe Bianchezzi.

Turistas na festa

Entre os milhares de visitantes que marcam presença na Fenarreco, muitos turistas vieram de outras cidades. Um exemplo é a guia turística Maria Estela Rossi, da empresa Alternativa Turismo, de Taquaritinga (SP). Ela trouxe um grupo de 58 pessoas para vivenciar a festa e as atrações de Brusque.

“Estivemos ontem na Oktoberfest e hoje estamos aqui na Fenarreco, e eu estou realmente impressionada com toda a estrutura. Estive aqui há 15 anos e, hoje, posso dizer que a festa superou todas as minhas expectativas. Estamos muito satisfeitos com a alimentação, o atendimento ao público e as apresentações. Agora mesmo tivemos uma apresentação de dança que foi espetacular”, diz Estela sobre sua experiência.

“Com certeza, Brusque está me deixando muito feliz. Como guia de turismo, posso garantir que sempre trarei meus grupos para cá. Esta cidade merece cada vez mais turistas para aproveitar tudo o que vocês têm a oferecer. Estou muito contente com a recepção e com a festa que estão proporcionando para todos nós”, finaliza.

O turista Claudemir Alves, da cidade de Presidente Prudente (SP), participa pela segunda vez da Fenarreco com a família. Ele comentou que esta edição está mais animada. “A festa deste ano está muito melhor. Achei mais organizada, bem animada e as comidas estão muito boas. Estou com minha família e a festa é diferenciada, não vimos em nosso estado toda essa alegria que contagia. Parabéns.”

A noite continuou animada no Musikplatz com a Madame Frau, banda composta apenas por mulheres, que agitou o público até as 3h.

Programação continua neste sábado

Neste sábado, 11, a Fenarreco promete ainda mais animação. Os portões abriram às 11h e, logo na sequência, o público pôde prestigiar a Orquestra do Colégio Cônsul Carlos Renaux, que se apresentou no pavilhão da Bierplatz.

Ao meio-dia, o Musical Master embalou o almoço no pavilhão da Gastroplatz. A tarde segue com brincadeiras tradicionais, como o Revezamento e o Punho de Aço, no pavilhão da Bierplatz. Já às 15h, o Grupo Folclórico Alpino Germânico encanta com danças típicas, seguido de Die Tal Buben. O Centro Cultural Morgenstern, de Colinas (RS), sobe ao palco às 17h30. A banda Choppmotorrad agita o público a partir das 18h, no Bierplatz.

O Coral Amigos do Canto Alemão faz uma linda apresentação cultural a partir das 19h, no pavilhão Gastroplatz. Já à noite, a diversão segue com as brincadeiras Serra Serrador e Tamanco, às 20h, e o show da Banda Estrela de Ouro, às 20h30, ambos na Bierplatz.

No pavilhão da Musikplatz, a festa esquenta com a Banda Herr Schmitt, seguida da Banda Bavária, garantindo o melhor da música alemã.