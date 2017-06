Brusquenses lotam ônibus semanalmente em direção ao Santuário de Aparecida

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida, interior de São Paulo, é um dos destinos mais procurados por moradores de Brusque e região. Semanalmente, vários ônibus com excursões saem lotados em direção ao maior templo católico do país e o segundo maior do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Antes visto como um destino para terceira idade, hoje, pessoas de todas as faixas etárias participam das excursões. “Quando eu comecei a fazer as excursões, não ia muitos jovens. Hoje em dia, vão pessoas de todas as idades, famílias inteiras com crianças”, diz Maria de Lurdes Bittencourt, a Dinha, que organiza excursões em Brusque há 23 anos.

De acordo com ela, as viagens para o Santuário de Aparecida são as mais pedidas. Ela chega a realizar até 11 excursões por ano para o destino, todas com ônibus lotados. “Tem mês que faço quatro viagens para Aparecida, os brusquenses gostam muito”.

Quem também organiza excursões para o Santuário de Aparecida é Sueli Pionezzer Leoni. Ela chega a realizar oito viagens para o local durante o ano. “Comecei a primeira excursão com quatro lugares vagos no ônibus. Hoje, todos vão lotados, às vezes, saímos com cinco ônibus na mesma data, tamanha a procura”, afirma.

Há pelo menos 40 anos, Maria Stella Chaves, 82 anos, organiza peregrinações saindo de Brusque rumo ao Santuário de Aparecida. No passado, as viagens eram feitas com mais frequência, hoje, por conta da idade, acontecem uma vez ao ano, entretanto, ela não abre mão de estar à frente da peregrinação.

“Este ano já fiz a minha viagem, ultimamente estou indo uma vez por ano, fomos em 70 ônibus com a Arquidiocese de Florianópolis, um ônibus só de Brusque. No passado, eu ia muitas vezes, porque quase não tinham pessoas que organizavam”, conta.

A viagem é feita com muita fé, do início ao fim. Inclusive, a grande procura pelo destino é motivada pela grande fé que os brusquenses e moradores de outras cidades da região têm na padroeira do Brasil.

“É uma viagem de fé mesmo. Muitas pessoas vão agradecer as graças recebidas, outras vão pedir graças. É um lugar muito gratificante, é sempre uma emoção chegar lá, até o ar parece diferente, tudo é melhor. É uma cidade abençoada”, diz Dinha.

Geralmente, as viagens são feitas com uma ou duas diárias e, muitas vezes, incluem outros destinos religiosos ou não. Em média, o valor de uma viagem para o Santuário de Aparecida varia de R$ 550 a R$ 900, com todas as despesas de alimentação incluídas.