Brusquenses participam como coautores de livro que traz histórias de corredores amadores do Brasil

Será lançado neste sábado, 5, na loja Gevaerd Calçados, no bairro Jardim Maluche, o livro TRI – Transpira Respira e Inspira, que traz histórias de corredores amadores do Brasil. Um casal brusquense participou como coautor do livro. O evento de lançamento ocorre a partir das 9h e vai até às 13h.

O livro reúne 20 histórias, de atletas de diversos lugares do país, relacionadas à corrida e à vida. Os únicos representantes do estado de Santa Catarina são o casal Aparecida Leite e Irajá Trindade, de Brusque. Além de contarem sua história com o mundo das corridas, os dois mencionam a criação da Corra por Elas, evento que já se tornou tradicional na região e que foi encabeçado por eles.

Cada exemplar será vendido no valor de R$ 50. Conforme a organização, do valor de cada livro, será doado R$ 20 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque.

