Brusquenses participam de ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo

A manifestação convocada para este domingo, 25, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, contou com a presença de diversos brusquenses como o ex vice-prefeito de Brusque, Dagomar Carneiro, João Martins (PSD), sobrinho do vereador Ivan Martins, e o empresário Carlos Cegala.

Apesar de também ser do Partido Liberal, o prefeito de Brusque, André Vechi, não confirmou e nem divulgou se esteve presente no ato, diferente do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, que participou da manifestação.

Pelas redes sociais, os políticos registraram a presença em meio à multidão que ocupou cerca de seis quarteirões da avenida Paulista. O ex vice-prefeito contou ao jornal O Município que foi com a esposa e encontrou vários brusquenses declarando apoio ao ex-presidente.

“Encontramos o João Martins, Cegala e outros brusquenses. A gente tentou se aproximar do caminhão onde estava o presidente, mas foi impossível. Ficamos a 200 metros do palco onde as autoridades estavam. Mas foi tudo tranquilo, na paz. Não teve nenhum incidente onde a gente estava. Acredito que tinha um milhão de pessoas, sem nenhum cartaz e agressão contra ninguém. Foi um lindo ato em favor da democracia”, contou Carneiro.

Bolsonaro chegou por volta das 15h, acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em discurso, o ex-presidente defendeu anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro.

O ato aconteceu também em meio às investigações da Polícia Federal (PF) sobre a participação de Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado. Em discurso, ele negou as acusações.

