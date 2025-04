Brusquenses participam de manifestação pró-anistia na Avenida Paulista

A família Visconti, de Brusque, foi de carro a São Paulo participar da manifestação que pediu por anistia aos presos do 8 de Janeiro. O ato aconteceu neste domingo, 6, e contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista.

Entre os brusquenses na manifestação, estavam o oficial substituto do Registro de Imóveis, Danilo Visconti, o advogado Cícero Eduardo Visconti, o contador Pablo Ricardo Visconti e o aposentado Augusto Visconti.

“Nos encontramos com algumas lideranças partidárias e do movimento conservador Foro do Brasil. Muitas pessoas estavam na Avenida Paulista. Os próprios organizadores não imaginavam que tanta gente iria”, afirma Danilo.

Ex-procurador-geral do município, Danilo Visconti concorreu ao cargo de prefeito de Brusque nas eleições de 2024, mas não se elegeu. Atualmente, ele é vice-presidente estadual do movimento Foro do Brasil, liderado pelo ex-presidenciável Padre Kelmon (PL).

Durante o ato, os brusquenses se encontraram com Kelmon e com os deputados federais Zé Trovão (PL-SC), Ubiratan Sanderson (PL-RS) e Coronel Meira (PL-PE), além de outras lideranças da direita.

8 de Janeiro

O ato pediu por anistia aos presos pelos ataques aos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2022, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse. Pessoas que depredaram os prédios do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF) estão presas, sendo julgadas e condenadas.

Sete governadores participaram do ato na Avenida Paulista: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Jorginho Mello (PL-SC), Ratinho Junior (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG), Mauro Mendes (União-MT), Ronaldo Caiado (União-GO) e Wilson Lima (União-AM).

