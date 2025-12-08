Brusquenses são premiados em cerimônia dos melhores do ano da Federação Catarinense de Tênis

Antônio Carlos Melo Junior e Ricardo Voss, que representam a Sociedade Esportiva Bandeirante, de Brusque, foram reconhecidos na última sexta-feira, 5, na cerimônia dos melhores do ano da Federação Catarinense de Tênis (FCT) na categoria Classes.

A cerimônia, que reconhece os dois melhores de cada classe em 2025, foi realizada no Bela Vista Country Club.

Antônio Melo fechou a temporada em primeiro lugar na categoria Principiante até 34 anos. Em 2025, ele conquistou 28 vitórias em 36 jogos e venceu três títulos: as etapas regionais de Balneário Camboriú e Gaspar e o Masters, em Brusque, torneio que reúne os oito melhores do ano.

Já Ricardo finalizou a temporada em segundo lugar do ranking da Quarta classe acima de 34 anos. Ele fechou a temporada com 25 vitórias em 34 jogos, e conquistou as etapas estaduais de Itajaí (Copa Abertura), Criciúma e Gaspar.

