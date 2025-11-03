Brusquenses se destacam e vão às finais de torneio nacional de tênis em Itajaí
Campeonato reuniu 200 jogadores, entre 7 e 12 anos
Três brusquenses e um guabirubense se destacaram no último fim de semana na ADK Juniors Cup, torneio organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) disputado no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí.
Na categoria 8 Anos, João Pedro Klann e Benjamin Cervi foram vice-campeões de duplas. Já na categoria 10 Anos, Enrico Klann foi vice-campeão de simples e campeão de duplas, ao lado de Joaquim De Andrade, de Curitiba (PR). Na categoria 9 Anos, Vicente Suavi, de Guabiruba, ficou com o vice-campeonato.
As categorias kids da ADK Juniors Cup tiveram 200 atletas inscritos, entre 7 e 12 anos. O torneio foi disputado entre terça-feira, 28, e sábado, 1º.
