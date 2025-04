Brusquenses seguem lidando com falta de água; saiba quando abastecimento deve normalizar

Brusque segue sofrendo com a falta de água na manhã desta terça-feira, 29. Isto porque o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) está realizando a substituição de bombas antigas por equipamentos mais modernos no setor de captação e, durante os testes no domingo, 27, apenas uma das três bombas instaladas entrou em funcionamento, o que comprometeu o abastecimento em diversas regiões da cidade.

Para minimizar os impactos, o Samae iniciou uma adaptação emergencial, conectando uma bomba nova a uma das antigas. De acordo com a autarquia, a medida exige alterações na tubulação para viabilizar o funcionamento provisório do sistema, enquanto aguarda-se que a empresa responsável pelos equipamentos solucione o problema técnico identificado.

Segundo a autarquia, a expectativa é de que o abastecimento seja normalizado ao longo da terça-feira. “O Samae segue trabalhando intensamente para restabelecer o fornecimento de água e pede a compreensão da população diante dos transtornos causados”, disse a autarquia em comunicado.

A autarquia está disponibilizando caminhões pipa, com prioridade para escolas, creches, postos de saúde e hospitais. Solicitações podem ser feitas pelo telefone (47) 3255-0500.