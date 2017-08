Brusquenses sobem no pódio em etapa de futevôlei sediada no Guarani

No último fim de semana o Clube Esportivo Guarani sediou a 6ª etapa do Circuito Catarinense de Futevôlei, e os atletas da casa fizeram bonito. O melhor resultado foi na categoria Graduados, com o terceiro lugar para o brusquense Renan que fez dupla com o bombinense Lukinha. Em quarto lugar ficaram dois atletas de Brusque, Juninho e Farley.

Pela Iniciantes, Vitinho e Brasa terminaram na quarta posição, atrás de duplas de Itapema, Itajaí e Joinville. Pela Intermaster, Beto Mickey e Antena (Balneário Camboriú) ficaram com o título, enquanto Leo (Itajaí) e Heitor (Florianópolis) foram vice-campeões. Completou o pódio a dupla Nego e Rodrigo, ambos de Itajaí. A competição contou com a participação de 45 duplas.