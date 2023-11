Brusquenses vão participar de quadro do programa A Tarde é Nossa, do SBT

O morador de Brusque, Ivan Balleck, sua irmã, Juliana Santos, e o seu companheiro, João Paulo, irão participar do quadro “Pega Lá”, do programa A Tarde é Nossa, na SCC SBT , afiliada do SBT Florianópolis.

As gravações serão realizadas na quarta-feira, 29, e o programa vai ao ar na sexta-feira, 1º, a partir das 13h15.

O jogo consiste em duas pessoas ficarem no estúdio do programa, enquanto o terceiro participante ficará em um supermercado. Eles terão que descobrir charadas envolvendo os produtos do mercado.

Ivan conta que viu o anúncio da inscrição e tentou a sorte: “resolvi nos inscrever, e graças a Deus fomos pré-selecionados. Ainda chegamos a fazer uma entrevista por chamada até que fomos a família escolhida.

Se acertarem todas as perguntas, Ivan, Juliana e João ganharão até mil reais em vale-compras.

“Nós já bolamos a nossa estratégia e com certeza vamos sair ganhadores”, disse confiante Ivan.

