Buraco aparece em rua no bairro Primeiro de Maio e gera reclamações de moradores

Um buraco na rua Henrique Hartke, no bairro Primeiro de Maio, está gerando reclamações de moradores e preocupando motoristas da região que utilizam a via.

De acordo com Sérgio Bernardo Júnior, morador da rua Henrique Hartke, o buraco apareceu no dia 11 de janeiro. Por conta própria, ele colocou cones em volta do buraco para evitar acidentes, mas as sinalizações foram retiradas.

“O buraco fica ao lado da minha residência. Como estava perigoso, coloquei uns cones de treinamento que tinha em casa, mas foram furtados. A cratera está com mais de um metro de profundidade e creio que está aumentando a cada dia, devido a erosão”, disse o morador.

Ainda segundo Sérgio, ele entrou em contato com por diversas vezes com a Secretaria de Obras que lhe informou que um serviço seria feito no local. Até o momento, apenas um cavalete da Defesa Civil foi colocado no local para alertar os motoristas do defeito na rua.

“Creio que o buraco oferece risco suficiente para que seja tratada com prioridade. Afinal, não adianta aguardar ocorrer um acidente para depois nos lamentarmos. Os moradores daqui estão um tanto impacientes com a demora e falta de previsão”, contou.

A reportagem de O Município entrou em contato com o secretário de Obras, Ivan Bruns, questionando sobre a situação da rua Henrique Hartke. A resposta não foi enviada até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para a esclarecimentos.

