Burocracia atrasa obra do novo quartel do Corpo de Bombeiros em Brusque, mas licitação deve ser lançada em breve

A licitação para a obra de construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros em Brusque deve ser lançada no primeiro trimestre de 2024. A expectativa anterior era que o edital saísse ainda em 2023, mas diversos entraves burocráticos atrapalharam a retirada do projeto do papel.

A projeção é do comandante da 3ª Companhia do 3º Batalhão Bombeiro Militar (3ª/3º BBM), capitão Rodrigo Gonçalves Basílio. O terreno que receberá o novo quartel fica localizado na rua Barão do Rio Branco, no Centro, onde era o antigo Instituto Geral de Perícias (IGP).

“Conversei com o secretário de Infraestrutura, o Rafael, que disse que estava ciente e que no começo do ano será feita a planilha orçamentária para montar e lançar o edital”, garante o comandante.

Os entraves que impediram a viabilização da construção do quartel, que será a nova sede do Corpo de Bombeiros de Brusque, estão relacionados à regularização do imóvel e à retificação de área. As matrículas precisaram ser unificadas.

Os processos passaram por várias mãos, o que gerou o atraso. A Secretaria da Administração de Santa Catarina, a Prefeitura de Brusque e o cartório atuaram na viabilização da obra. No fim, o projeto foi aprovado pela prefeitura.

Segundo o comandante, trata-se de uma área de quase 2 mil metros quadrados. A atual estrutura dos bombeiros, na avenida Arno Carlos Gracher (ao lado do terreno da nova sede), será destinada à Polícia Científica. A unidade no bairro Águas Claras permanecerá ativa. Os recursos na base no Plaza Rivel, porém, passarão para o novo quartel.

“Brusque merece um quartel mais imponente para o Corpo de Bombeiros. Apesar de sermos uma companhia, temos capacidade de ser batalhão, levando em consideração a quantidade de ocorrências, tamanho da cidade e população”, valoriza.

Outro fator que gerou o atraso do lançamento do edital, segundo Basílio, foi a troca de gestão na prefeitura no meio do ano, gerando mudança de prefeito e de equipe. O comandante avalia que a nova sede é positiva para unir o efetivo em uma estrutura mais completa.

Valor da obra

O projeto da construção do quartel chegou a ser maior e precisou de revisão com um alto crescimento do valor da obra após a pandemia. Basílio acredita que a construção gira em torno de R$ 12 milhões, mas o real valor, com precisão, será divulgado na fase de orçamento.

“Houve um boom nos insumos da construção civil depois da pandemia. Antes, a obra girava em torno de R$ 4,5 milhões. Posteriormente, mais do que dobrou. Tivemos que rever aquele projeto e diminuir bastante. Tiramos um pavimento inteiro e enxugamos o máximo que entendemos que era possível”.

Assista agora mesmo!

Coral Giuseppe Verdì, o único bergamasco do mundo, mantém viva tradição da música em Botuverá: