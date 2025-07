Busca por ajuda: morador de Brusque mantém vaquinha para pagar cirurgia na coluna após acidente de trânsito

André Luiz de Freitas Lopes, de 40 anos, segue em busca de ajuda para conseguir pagar uma cirurgia na coluna, necessária para amenizar as dores causadas por um acidente de trânsito ocorrido em 2021. Desde 2023, ele mantém uma vaquinha on-line para custear o procedimento.

Em setembro de 2023, o jornal O Município divulgou a ação de André. Na época, o valor da cirurgia era de R$ 49 mil. Atualmente, o custo subiu para R$ 53 mil. Até a publicação desta matéria, ele havia arrecadado apenas R$ 5 mil.

Dores no corpo

Em janeiro de 2021, André pilotava sua motocicleta quando, segundo relata, foi “fechado” por um carro. Ele precisou ser levado ao hospital e passou por uma cirurgia no braço, após sofrer rompimento de nervos. Como consequência, perdeu totalmente os movimentos da mão direita.

Desde então, ele realiza sessões de fisioterapia na tentativa de recuperar os movimentos do membro, mas afirma que ainda não sente nenhuma sensibilidade no antebraço direito.

Convivendo com dores constantes, André encontrou uma cirurgia que pode reduzir seu sofrimento. A seguradora do outro envolvido no acidente arcava com as despesas médicas dele, o que não ocorre mais. Por isso, ele criou a vaquinha com o objetivo de custear o procedimento e melhorar sua qualidade de vida.

Como ajudar

As doações podem ser feitas pelo site Vakinha. Também é possível contribuir via Pix, usando o CPF 11343149738, em nome de André.

Leia também:

1. VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge galpão de fábrica de móveis em Gaspar

2. Em meio ano, número de acidentes com cobras em Brusque se aproxima do total registrado em 2024

3. VÍDEO – Luciano Hang critica lentidão na aduana Argentina e recebe resposta do presidente Javier Milei

4. VÍDEO – Câmera registra acidente em que adolescente precisou ser reanimado em Brusque

5. Fanfarra da Escola Cívico Militar Paquetá, de Brusque, é campeã no Concurso de Bandas de Gaspar

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: