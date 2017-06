Buscando luz no Brasileirão, São Paulo e Atlético-MG medem forças

Nem o Tricolor Paulista e nem o Galo vivem seus melhores inícios de Campeonato Brasileiro até agora. Para os lados de São Paulo, o time comandado por Rogério Ceni ainda não encontrou a regularidade, tampouco conseguiu construir uma sequência positiva. Pior situação ainda vive o Atlético, na zona de rebaixamento após fazer seis pontos em 21 disputados.

Sabendo a necessidade de reforçar o plantel, até agora questionável, diretoria e comissão técnica do tricolor investem pesado em contratações. O zagueiro equatoriano Arboleda é um reforço que deve ser acertado ainda nas próximas semanas, mas por enquanto, Ceni terá que trabalhar com o que tem. Denilson pode ser a novidade. Já o Galo, que venceu apenas um de seus sete compromissos até aqui, tenta recuperar o respeito na competição e colocar o time de vez nos eixos. O duelo será no Morumbi, domingo, a partir das 16h.

Fluminense x Flamengo

No reencontro dos finalistas do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo fazem clássico neste domingo, no Maracanã, a partir das 16h. O tricolor tem a melhor campanha entre os times cariocas até aqui, mas o Fla tem poder de força e irá testá-lo a exaustão contra seu arquirrival. O duelo também deve contar com o reencontro de Darío Conca, agora vestindo as cores rubro-negras, contra o Flu, o clube em que mais brilhou na carreira.

Chapecoense x Botafogo

Depois de chegar à liderança e depois perder a posição, a Chape voltou a vencer na última rodada, aproveitando o fator casa contra o Vasco. Nesta rodada, o Verdão quer repetir a mesma receita: triunfo na Arena Condá contra um carioca. Desta forma, poderia até mesmo pleitear posições mais acima. Porém, diante de si tem o Botafogo, que vem afobado por regularidade e vitórias e pode aprontar em Chapecó.

Santos x Ponte Preta

No Pacaembu, Peixe e Macaca buscam novos horizontes. O Santos subiu de elevador na tabela após a vitória contra outro rival paulista, o Palmeiras, e agora tem a chance de alçar voos maiores caso passe pela Ponte. Alternando entre vitórias e derrotas, o time de Campinas ainda não se encontrou na competição e tentará, na noite de amanhã, ‘cometer o crime’ contra o Santos para iniciar a primeira sequência positiva.

Série B

Inter faz confronto direto por G4 com Santa Cruz

Na quinta posição da segundona, o Internacional tem a chance de trocar de posições com o Santa Cruz, em duelo direto. O time pernambucano está atualmente na quarta posição, e recebe o colorado em casa, no Arruda, amanhã, a partir das 16h30. Dependendo de resultados adversários, o Inter pode até mesmo terminar a rodada na terceira posição. O Tigre joga contra o Guarani na luta para sair do Z4, em casa, enquanto o Figueirense visita o Paraná tentando subir na tabela.