Buscas por empresário de Balneário Camboriú seguem pelo quarto dia e Jorginho Mello se manifesta sobre

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o desaparecimento do empresário Jhon Pool Pacheco, ocorrido em Balneário Camboriú desde domingo, 4. Jorginho afirmou ter recebido diversas mensagens a respeito do caso.

“Estive há pouco com o comando dos Bombeiros e estamos empregando todos os recursos necessários. Embarcações já foram acionadas e realizam buscas em toda a região. Aeronaves também auxiliam nos trabalhos e só deixam o local quando precisam reabastecer ou atender ocorrências graves no entorno”, escreveu o governador.

As buscas seguem ao longo desta quinta-feira, 8. Segundo a esposa de Jhon, Camila, mais de 30 jet skis, além de lanchas e barcos de pescadores, estão empenhados nas buscas, com o apoio de helicópteros particulares, um Águia e um Arcanjo. Por terra, um bombeiro atua com o auxílio de um cão farejador.

“Eu acredito que ele esteja na mata ou nas pedras. Acredito que ele esteja seguro e vivo. Eu conheço o meu marido, ele é a pessoa mais responsável e prudente que existe. Ele não tiraria o colete se não estivesse seguro. Ele é forte, resistente e tenho certeza de que não nos abandonaria. Então, eu peço que vocês não nos abandonem também”, disse Camila em um vídeo publicado nas redes sociais.

A família está com uma base de apoio instalada na praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, contando com diversos voluntários que conhecem a região e utilizam ferramentas e embarcações próprias nas buscas por Jhon.

O caso

Jhon saiu para andar de jet ski com um amigo no último domingo, 4, quando a embarcação colidiu, fazendo com que ambos caíssem no mar. Eles seguiam do Caixa d’Aço, em Porto Belo, para Balneário Camboriú.

O amigo de Jhon foi encontrado com vida na noite do mesmo dia, flutuando próximo à praia do Estaleirinho, a cerca de 400 metros da costa. Segundo ele, ambos utilizavam coletes salva-vidas e conseguiram se comunicar por um período após a queda, mas acabaram sendo separados pelas fortes ondas do mar.

