Buscas por homem desaparecido após afogamento continuam no rio Itajaí-Mirim

Na manhã deste domingo, 29, o Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelo homem de 35 anos que desapareceu no canal retificado do rio Itajaí-Mirim, no bairro São Vicente, em Itajaí. Ele está desaparecido desde o fim da tarde deste sábado, 28.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria ingerido bebida alcoólica antes de entrar no rio. Testemunhas relataram que ele retirou as roupas e nadou até a margem oposta, no bairro Cordeiros.

No retorno, apresentou sinais de cansaço, foi levado pela correnteza, pediu ajuda e, em seguida, submergiu.

Desaparecido no rio

O caso ocorreu por volta das 18h40, próximo à residência da vítima, na rua Carlos Drummond de Andrade. A equipe dos bombeiros foi a primeira a chegar ao local.

Ainda no sábado, o soldado Batista, equipado com nadadeiras e um colete salva-vidas, foi levado por uma embarcação local até o último ponto onde a vítima foi vista. Ele realizou buscas submersas por aproximadamente 15 minutos, mas não conseguiu localizá-lo.

Outras embarcações e equipes de socorro auxiliaram na operação. Diante da dificuldade de localização, a continuidade das buscas ficou sob a responsabilidade da equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, que encerrou os trabalhos no local por volta das 21h, sem sucesso.

Buscas retomadas

As buscas foram retomadas neste domingo, 29, para tentar localizar o homem desaparecido. Testemunhas que presenciaram o afogamento forneceram mais informações no endereço da vítima.

