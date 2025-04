Caça aos ovos, feijoada e Good Times: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 11, e domingo, 13.

1. Caça aos ovos

Durante o fim de semana terá a continuidade da Ostern Brusque, com programação na praça Barão de Schneeburg e Sesquicentenário. Na sexta, haverá visita na toca do coelho das 18h às 22h e, às 20h, show com Ivana na praça Barão de Schneeburg.

No sábado, das 10h às 21h na praça, haverá a feira brusquense de páscoa com produtos artesanais, coloniais e chocolates. Já das 10h às 12h acontecerá a caçadas aos ovos em diversos bairros.

Das 13h às 16h30 haverá a Ostern Zoo, no Zoobotânico, com contações de histórias, pintura de ovos, pintura facial e aprender mais sobre a fauna e flora do Zoológico. Às 20h haverá show de Rívia e Léo, também na praça.

Já no domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h, haverá outra caça aos ovos, desta vez na praça Sesquicentenário. A ação de manhã é para crianças de até 5 anos e a de tarde de 5 a 10. Por fim, na praça Barão de Schneeburg haverá o show de Bell Bandeira, às 20h.

2. Décima Feijoada Rancho do Michei

A décima Feijoada Rancho do Michei acontecerá no sábado, a partir das 11h. O almoço será servido das 12h às 14h30 e, até às 14h, haverá show do DJ Rubinho Owen, com intervalo de bandas.

Depois, das 14 às 17h haverá apresentação do Grupo Explosão e, por fim, das 17h30 às 20h30 subirá ao palco a Magia da Vaneira. Os ingressos estão em R$ 40 para homens e R$ 30 para mulheres e podem ser adquiridos por meio do WhatsApp (47) 9 9607-5540.

O estacionamento é gratuito e o rancho fica localizado na rodovia Ivo Silveira, quilômetro 7, no bairro Volta Grande. O local conta com serviço completo de bar e cozinha. O lugar nas mesas serão definidos por ordem de chegada.

3. Ação de Páscoa

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL) Brusque realiza no sábado a Caça ao Tesouro do Coelho. Serão espalhados 50 envelopes em várias regiões da cidade contendo vale-compras de R$ 150 e R$ 200.

Ação faz parte da programação da Ostern Brusque e é válida para crianças de 2 a 12 anos de idade, acompanhadas pelos pais ou responsáveis, e residentes em Brusque.

As pistas de onde estarão escondidos os envelopes premiados serão divulgadas no dia da ação, às 10h e às 11h, no Instagram da CDL e da Prefeitura de Brusque.

4. Sábado na Praça em Botuverá

No sábado, a Prefeitura de Botuverá promove o primeiro Sábado na Praça, com uma celebração alusiva à Páscoa. A programação, que se estende ao longo do dia, será realizada na praça do Centro e é aberta ao público gratuitamente. As atividades iniciam às 12h, com a abertura oficial do evento e a presença de opções gastronômicas.

Às 13h30, será realizado um passeio ciclístico que promete envolver a comunidade em um momento de lazer e prática esportiva. Para as crianças, o ponto alto do dia acontece às 14h30, com a Caça aos Ovos de Páscoa, seguida pela entrega dos ovos pelo Coelho da Páscoa, programada para às 15h.

A tarde contará ainda com muita música e entretenimento. Às 15h30, a Banda Inside se apresentará em sua formação original, animando o público. À noite, às 19h, é a vez da Banda Electrio subir ao palco, trazendo sua energia contagiante.

O encerramento do evento está previsto para às 21h30. O evento contará, ainda, com a presença de carros antigos e de motoclubes da região, garantindo mais uma opção de entretenimento para a comunidade.

5. Feira Solidária de Páscoa

De sexta à domingo acontecerá a Feira Solidária de Páscoa – Vila Encantada no pavilhão da Fenarreco. Além dos produtos artesanais, a Feira de Páscoa terá diversas atrações para as crianças, como a toca do coelho, pintura facial, pintura de casquinhas e doces, além do parque e a presença do coelho da Páscoa.

O evento também terá diversas opções gastronômicas. Na sexta-feira, a Escola Charlotte estará vendendo carreteiro. Já no sábado e domingo, o destaque será o churrasco beneficente da Apae de Brusque. Também haverá a venda de cachorro-quente e chope durante os três dias de feira.

Na sexta o evento acontecerá das 19h às 22h. Já no sábado das 10h às 22h e no domingo das 10h às 19h.

6. Good Times

Nesta sexta-feira acontecerá mais uma edição da Good Times, a festa dos anos 60, 70 e 80. O evento será marcado pelos 25 anos da festa. A festa começa às 22h na Sociedade Beneficente, na avenida Primeiro de Maio.

Além dos DJ’s Gilson e Loka, a banda GT 80 também irá se apresentar no palco. Ainda é possível garantir ingressos nas lojas Mohr Vídeo Som, no Centro, e na V.kings, no Azambuja.

7. Trenzinho de páscoa

No sábado haverá o passeio do trenzinho de Páscoa, um evento gratuito realizado em Guabiruba. O trajeto parte da Secretaria de Turismo, anexa à Fundação Cultural, nos fundos da Viacredi, e percorre três paradas: Chocolateria Sta. Catharina, Tia Lice e San’ Nicolao.

As vagas são limitadas e por ordem de chegada, por isso é recomendado chegar com antecedência. De manhã os horários de saída serão 9h e 10h30, e de tarde 14h e 15h30. O passeio dura em média 1h30.

