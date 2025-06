Cacau Show fecha temporariamente no Centro de Brusque para mudança de sala; saiba quando e onde ela reabrirá

A loja da Cacau Show localizada na rua Conselheiro Rui Barbosa, no Centro de Brusque, passará por mudança de endereço. Ela continuará na mesma via, mas em uma sala do outro lado da rua.

Avisos colados na fachada da antiga unidade informam a alteração. A partir desta segunda-feira, 23, a loja permanecerá fechada para a realização da mudança e reabrirá no novo endereço no dia 1º de julho.

Espaço da nova loja

A sala onde será aberta a ‘nova’ loja da Cacau Show era ocupado pela cafeteria e doceria Damay. O jornal O Município não teve acesso a informação se a Damay reabrirá em outro local.

