Em pleno verão de 2026, a Cachoeira do Merico, localizada no bairro Cedro Alto, em Brusque, volta a ser lembrada como um dos pontos turísticos mais emblemáticos do município.
O cenário, que por décadas simbolizou lazer e contato direto com a natureza, hoje expõe uma realidade marcada pelo contraste entre a imponência da paisagem e o visível descuido de sua estrutura.
Durante as décadas de 1980 e 1990, o espaço consolidou-se como refúgio para famílias e visitantes em busca de alívio nas águas geladas e na atmosfera tranquila do interior.
Cachoeira entre contrastes
Entretanto, a partir do início dos anos 2000, a ausência de manutenção passou a transformar o complexo em um retrato de abandono.
Passarelas deterioradas e estruturas comprometidas passaram então a caracterizar o ambiente, reduzindo a beleza que outrora despertava orgulho na comunidade local.
Ainda assim, mesmo diante da ação do tempo e da negligência, a área preserva elementos que reafirmam sua relevância ambiental.
A vegetação nativa segue em evidência, com árvores de grande porte e espécies silvestres que resistem ao cenário adverso.
O curso d’água, embora impactado pela falta de cuidados, mantém sua imponência, reforçando seu potencial turístico e ecológico.
Cachoeira e revitalização
A permanência desses atributos naturais, pois, indica que, com ações efetivas de preservação e revitalização, o espaço pode recuperar parte de sua antiga vitalidade.
A situação atual da Cachoeira do Merico provoca reflexões sobre a conservação de áreas naturais e sobre o papel que esses ambientes exercem na qualidade de vida da população.
A dissonância entre a paisagem preservada e o abandono estrutural evidencia a necessidade de iniciativas públicas e comunitárias voltadas à valorização do patrimônio ambiental e turístico de Brusque.
As fotos do local
Após os anúncios, a edição apresenta uma galeria de imagens que mostra o estado atual da Cachoeira do Merico.
Os registros evidenciam tanto os sinais de abandono quanto os elementos naturais que então permanecem preservados neste verão.
A sequência de fotos oferece uma visão clara do local, permitindo observar o contraste entre a força da natureza e a fragilidade da estrutura de um dos pontos mais tradicionais de Brusque.
Cachoeira do Merico em fotos
