Em pleno verão de 2026, a Cachoeira do Merico, localizada no bairro Cedro Alto, em Brusque, volta a ser lembrada como um dos pontos turísticos mais emblemáticos do município.

O cenário, que por décadas simbolizou lazer e contato direto com a natureza, hoje expõe uma realidade marcada pelo contraste entre a imponência da paisagem e o visível descuido de sua estrutura.

Durante as décadas de 1980 e 1990, o espaço consolidou-se como refúgio para famílias e visitantes em busca de alívio nas águas geladas e na atmosfera tranquila do interior.

Cachoeira entre contrastes

Entretanto, a partir do início dos anos 2000, a ausência de manutenção passou a transformar o complexo em um retrato de abandono.

Passarelas deterioradas e estruturas comprometidas passaram então a caracterizar o ambiente, reduzindo a beleza que outrora despertava orgulho na comunidade local.

Ainda assim, mesmo diante da ação do tempo e da negligência, a área preserva elementos que reafirmam sua relevância ambiental.

A vegetação nativa segue em evidência, com árvores de grande porte e espécies silvestres que resistem ao cenário adverso.

O curso d’água, embora impactado pela falta de cuidados, mantém sua imponência, reforçando seu potencial turístico e ecológico.

Cachoeira e revitalização

A permanência desses atributos naturais, pois, indica que, com ações efetivas de preservação e revitalização, o espaço pode recuperar parte de sua antiga vitalidade.

A situação atual da Cachoeira do Merico provoca reflexões sobre a conservação de áreas naturais e sobre o papel que esses ambientes exercem na qualidade de vida da população.

A dissonância entre a paisagem preservada e o abandono estrutural evidencia a necessidade de iniciativas públicas e comunitárias voltadas à valorização do patrimônio ambiental e turístico de Brusque.

As fotos do local

Os registros evidenciam tanto os sinais de abandono quanto os elementos naturais que então permanecem preservados neste verão.

A sequência de fotos oferece uma visão clara do local, permitindo observar o contraste entre a força da natureza e a fragilidade da estrutura de um dos pontos mais tradicionais de Brusque.

