O verão chegou trazendo temperaturas elevadas e, em Brusque, as cachoeiras sempre figuraram entre os destinos preferidos de quem busca contato com a natureza sem precisar se deslocar até o litoral.

Nesse contexto, em meio à polêmica recente sobre o fechamento de dois complexos — entre eles o Taquaruçu, interditado no dia 22 de dezembro —, o debate sobre lixo e uso desordenado desses locais ganhou força.

Bons exemplos em Brusque

Em contrapartida, se por um lado os excessos recorrentes levaram comunidades a bloquear o acesso às áreas, por outro, há exemplos que mostram que nem todos os frequentadores agem de forma irresponsável.

Por sua vez, duas famílias oriundas de Maceió (AL), que hoje residem em Brusque, têm se destacado pela postura consciente em suas incursões pelas cachoeiras locais.

Trata-se das famílias Ferreira e Santos, que costumam aproveitar o calor do verão no interior do município.

Em cada visita, a primeira atitude é recolher os resíduos deixados por frequentadores anteriores.

Além disso, todo o material consumido por eles é separado em sacolas e levado embora, sem deixar vestígios no ambiente.

Exemplo que vem de berço

A prática, segundo relatam, faz parte da rotina e da educação transmitida aos filhos.

Jessica Santos, integrante da família, resume então o compromisso em uma frase que traduz o espírito da iniciativa:

“Educamos nossos filhos para sempre que encontrarem algum lixo para ajuntarem. E nas cachoeiras isso está sendo aplicado, pois quando chegamos aqui a primeira coisa que eles fizeram foi recolher o lixo que alguns deixaram antes de nós”, afirma.

Lazer consciente em Brusque

Sobretudo, o exemplo reforça que há visitantes que compreendem a importância de preservar os espaços naturais e respeitar as comunidades do entorno.

A atitude dessas famílias, pois, evidencia que o lazer pode conviver com a responsabilidade ambiental, mesmo em locais que enfrentam desafios de manutenção e fiscalização.

Por fim, esta pauta mostra que, em meio às dificuldades, também existem histórias positivas que merecem ser destacadas.

A cachoeira em fotos

Nesse sentido, o cenário bucólico evidencia a prática consciente dessas famílias e apresenta a riqueza natural que Brusque pode oferecer.

Brusque vista no Natal

