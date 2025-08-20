Cachorra é encontrada enrolada em cipós no Steffen, em Brusque
Animal foi resgatado e encaminhado a clínica veterinária
Animal foi resgatado e encaminhado a clínica veterinária
Uma cachorra foi resgatada após ser encontrada pendurada e enrolada em cipós em área de mata no bairro Steffen, em Brusque. O resgate aconteceu na tarde desta quarta-feira, 20.
Um homem que passava próximo ao local em que o animal estava ouviu o choro da cachorra e a encontrou envolta nos cipós. A Associação Brusquense de Proteção aos Animais (Acapra) foi acionada. A cachorra recebe cuidados veterinários.
“Ela está na clínica, em tratamento. Seguiu para exame de imagens. Não sabemos por quantos dias ela ficou ali [envolta nos cipós]. Está com lesões na pele, pois ficou amarrada”, afirma Beatriz Mileski, voluntária da Acapra.
Os resultados dos exames apontaram a existência de lesões musculares graves, que inibem os movimentos das patas traseiras. Felizmente, o raio-x não indicou fraturas.
A Acapra abriu arrecadação em busca de auxílio para custear o valor do tratamento da cachorra na clínica veterinária. Contribuições financeiras podem ser enviadas à chave Pix 03.772.251/0001-82.
Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50: