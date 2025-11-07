Cachorra é estuprada e morta no bairro Águas Claras, em Brusque

Uma cachorra foi estuprada e morta na manhã desta sexta-feira, 7, em Brusque. O caso ocorreu no bairro Águas Claras.

Uma testemunha conta que a dona da cachorrinha foi trabalhar e que o animal teria saído de casa, mas que costuma ficar próximo da região. O animal foi encontrado no momento em que a testemunha passava pela rua.

Posteriormente, por volta das 9h, a tutora foi informada de que sua cachorra estava morta e com sinais de abuso. O animal tinha também um corte profundo no meio da barriga.

O caso foi divulgado em um grupo de moradores da região. Em contato com a Polícia Militar, a reportagem foi informada de que nenhuma ocorrência semelhante foi registrada.

Matéria atualizada 16h43: a matéria foi atualizada com informações repassadas pela tutora do animal.

