Cachorro é encontrado carbonizado em área de mata em Ilhota

Um cachorro foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros de Ilhota, no Vale do Itajaí, na quarta-feira, 16. De início, equipes foram acionadas para uma ocorrência de incêndio em vegetação no centro do município.

No entanto, ao chegarem no local, os oficiais encontraram o cachorro já morto e com o corpo queimado.

A equipe verificou que o fogo havia sido colocado no animal de porte médio. Segundo os bombeiros, possivelmente o fogo iniciou no animal e acabou se alastrando pela vegetação.

A Polícia Militar foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso como maus-tratos, crime previsto em lei. Nenhum suspeito foi identificado.

