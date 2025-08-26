Cachorro é resgatado em Gaspar após ficar preso em “armadilha para urso”

O Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar resgatou um cachorro na manhã desta segunda-feira, 25, por volta das 9h20, no bairro Figueira.

O animal estava às margens do rio Itajaí-Açu, com as patas dianteiras presas a uma aratraca, armadilha conhecida popularmente como “armadilha para urso”.

Foi necessário o uso de uma ferramenta expansora para abrir a armadilha e realizar o resgate do animal, que apresentava diversos ferimentos.

Após a retirada segura, o cão ficou sob os cuidados da Diretoria de Bem-Estar Animal de Gaspar. A Polícia Militar também foi acionada para os procedimentos cabíveis.

