Cachorro é resgatado em paredão de pedra após operação dos bombeiros, em Guabiruba

Um cachorro foi resgatado de um paredão de pedra na trilha do pico da Mordida do Gigante, no bairro São Pedro, em Guabiruba, neste domingo, 6. Os bombeiros foram acionados por volta de 9h40.

Os bombeiros foram acionados por um homem de 39 anos, tutor do animal, que indicou o local de entrada para encontrar o cachorro, pela localidade do Holstein.

A subida ao pico iniciou por volta de 10h40 e a chegada ao cume foi por volta de 12h40. Os bombeiros levaram duas bolsas de salvamento em altura e uma com itens de hidratação e frutas.

Ao analisar a situação, os bombeiros verificaram a dificuldade em acessar o cachorro, que estava em um paredão de pedra, em um pequeno degrau, sem pontos de ancoragem.

Os bombeiros chegaram a solicitar apoio da tripulação do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que acabou deslocado para uma ocorrência prioritária.

Após algumas observações, os bombeiros optaram por realizar o resgate através do sistema de ancoragem humana dupla. O cachorro foi resgatado por volta de 15h.

Os bombeiros chegaram até a base da montanha por volta de 17h. O cachorro foi entregue ao seu tutor.

