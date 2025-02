Cachorro que estava solto pelas ruas de Botuverá é adotado: “ele é muito dócil e bem brincalhão”

O cachorro que estava solto na região da rua João Assini, no bairro Águas Negras, em Botuverá, foi adotado. O animal, que vinha preocupando os moradores, agora está sendo cuidado por alguns colaboradores da prefeitura do município.

Ao jornal O Município foi enviado um vídeo que mostra um colaborador acariciando o animal. Segundo o relatos dos ‘novos tutores’, o animal é manso e, até o momento, não teria representado qualquer perigo.

“Ele é muito dócil e bem brincalhão, não houve tentativa de mordida em nenhum momento. O que acontece é que a forma dele de brincar pode parecer, para algumas pessoas, um movimento agressivo, o que não é verdade. Pode ter ocorrido um mal-entendido”, disse um homem, referindo-se ao relato de uma moradora que teria dito que o animal chegou a morder uma criança enquanto estava solto na rua.

Ainda segundo o relato, após os moradores da rua tomarem conhecimento de que o cachorro estava solto, alguns queriam machucar e até matar o animal. Um morador levou o animal até a prefeitura.

“Ele veio andando com o animal e o levou até a prefeitura. Alguns colaboradores se sensibilizaram com a situação e começaram a cuidar dele, dando ração, água e o amarrando em um espaço melhor e seguro. O pessoal vai lá e brinca com ele. Um mal-entendido poderia ter custado a vida dele”, concluiu.

Na tarde de quarta-feira, 5, um morador da rua entrou em contato com O Município, dizendo que havia levado o cachorro até um conhecido, que se disponibilizou para ajudar o animal. Porém, posteriormente, esse conhecido afirmou que o cachorro fugiu.

A hipótese dos moradores é que, após a fuga, o animal tenha sido encontrado por um terceiro homem, que o levou até a prefeitura.

O caso

Após perceberem que o animal estava solto, os moradores da rua João Assini acionaram o Corpo de Bombeiros. De acordo com o chefe do socorro do 1º Grupo de Bombeiros Militar (1º GBM) de Botuverá, os moradores informaram que o cachorro tinha dono, mas, mesmo assim, continuava nas ruas.

O setor de comunicação da Prefeitura de Botuverá informou que não chegaram ao Executivo registros de atendimento da criança atacada nem boletim de ocorrência, apenas relatos. O setor também afirmou que não há medidas que a prefeitura possa tomar.

“A prefeitura, em si, não tem nenhum abrigo para que o animal possa ser recolhido. Pelo conhecimento que temos, o animal tem dono e é da região”, disse.

Segundo o homem que cedeu o relato a O Município, os colaboradores cuidam do cachorro por vontade própria, e a ação não tem nenhuma ligação com a prefeitura.

