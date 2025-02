Cachorro solto pelas ruas preocupa moradores de Botuverá: “mordeu o braço de um menino”

Um cachorro que está solto na região da rua João Assini, no bairro Águas Negras, em Botuverá, vem preocupando os moradores. Há relatos de que o animal chegou a morder uma criança. O Corpo de Bombeiros e a prefeitura afirmam que não podem recolher o cachorro.

“O cachorro está solto há duas semanas. No domingo, meu filho estava brincando na frente de casa e o cachorro mordeu o braço de um menino. Só não chegou a perfurar o braço porque minha filha deu um grito e o cachorro soltou”, conta uma moradora da rua.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. De acordo com o chefe do socorro do 1º Grupo de Bombeiros Militar (1º GBM) de Botuverá, os moradores informaram que o cachorro tem dono, mas, mesmo assim, está nas ruas.

O setor de comunicação da Prefeitura de Botuverá disse que não chegou ao Executivo registros de atendimento da criança atacada e nem boletim de ocorrência, apenas relatos. O setor informou que não há o que a prefeitura possa fazer.

“A prefeitura em si não tem nenhum abrigo para que o animal possa ser recolhido. Pelo conhecimento que temos, o animal tem dono e é da região”, disse.

Colaborou: Otávio Timm

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: