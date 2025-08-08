Cachorros atacam e matam gato no bairro Águas Claras, em Brusque

Dois cachorros mataram um gato no bairro Águas Claras na tarde desta quinta-feira, 7, em Brusque. O fato ocorreu na rua Paulo Decker. A tutora do felino mencionou que os cães vêm aparecendo soltos na rua há alguns dias e têm gerado medo em quem mora na região.

Conforme a dona do gato, o ataque ocorreu por volta das 16h20, nas proximidades da creche Elsa Bodenmuller Demarchi. “Inclusive, nesse horário havia crianças que estavam saindo da creche com seus pais”.

“Os dois cachorros estavam com a gatinha na boca, um de cada lado, foi minha cunhada que presenciou tudo”. Para afastar os animais, a mulher jogou punhados de britas contra os cães. Ela conta ainda que seu sobrinho chegou a levar o gato até uma clínica. Chiquita, como era chamada a gatinha, ficou internada, mas não sobreviveu e morreu na manhã desta sexta-feira, 8.

Outros relatos são de que os animais já invadiram até o cercado de residências. Moradores da região teriam tirado uma foto dos animais. A tutora da gata menciona que a imagem foi tirada no mesmo local onde Chiquita foi atacada. A denúncia aponta que os cães se tratam de pitbulls, entretanto, não foi possível confirmar.

“Eu nunca tinha visto aqui. Mas depois do ocorrido, várias pessoas relataram que eles vivem passando por esta rua, na geral que é a Santa Cruz, e lá fora, nas proximidades do supermercado Archer”, finaliza.

Em contato com o setor de Bem Estar Animal, o diretor Leandro Hyarup contou que não tinha conhecimento do caso, mas que está providenciando diligências para apurar o caso no local.

“Se for constatada qualquer situação envolvendo maus tratos, ou no caso dos pitbulls se estiverem soltos e os proprietários forem identificados, aplicaremos as sanções do decreto estadual 1047/2025”.

O diretor explica também que em casos como este, é importante acionar a Polícia Militar, através do 190. “Agora qualquer denúncia de maus-tratos a animais, abandono ou casos dessa natureza deve ser feita pela ouvidoria municipal 156”.

