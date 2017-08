Cadastramento biométrico está abaixo do esperado em Guabiruba

De acordo com o Cartório Eleitoral de Brusque, 22,97% dos guabirubenses realizaram o cadastramento biométrico obrigatório até o dia 18 deste mês. O percentual é considerado abaixo do ideal por problemas no posto de atendimento em Guabiruba.

A Prefeitura de Guabiruba, responsável por ceder o pessoal para o posto atendimento, ainda procura por estagiários para preencher o número de funcionários. Além disso, a internet no local está com problemas.

O Cartório Eleitoral de Brusque registra que 3.360 cidadãos realizaram o cadastramento até o dia 18, de um total de 14.627. A meta é atingir 80% do total, o que equivale a aproximadamente 11,7 mil.

“O percentual está abaixo do esperado, poderia ser melhor”, avalia o chefe de cartório da 5ª Zona Eleitoral, Carlos Neiva Peixoto. Os problemas estruturais têm atrapalhado o trabalho, mas a expectativa é que a adesão cresça e a meta seja batida até o dia 7 deste ano, quando termina o prazo.

Mais um posto

Em Brusque, também até o dia 18, 29,66% dos eleitores se cadastraram. O ritmo é considerado lento, por isso o Cartório Eleitoral local abrirá, nos próximos dias, mais um posto de atendimento no Anfiteatro da Unifebe.

Segundo Peixoto, falta apenas a internet ser instalada no local para que os serviços comecem. A expectativa é que com mais um posto o ritmo de cadastramento aumente e a meta seja batido. Pois até agora a adesão está abaixo do esperado.

Exemplo

Botuverá é exemplo para todas as cidades do estado. Em dois meses, atingiu a meta de 80% estabelecida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), segundo Peixoto.

Em Botuverá, já foram cadastrados 85,7% dos eleitores. Com a adesão em massa, a expectativa é alcançar mais de 90%.

Consequências

Segundo Peixoto, o eleitor não se cadastrar biometricamente até o dia 7 de dezembro terá o seu título de eleitor cancelado. Sem o documento, não possível fazer passaporte ou se inscrever em concurso público, por exemplo.

Todos as pessoas que têm título de eleitor, até mesmo aquelas cujo voto é facultativo, devem comparecer para fazer o cadastramento.

O que levar

Documento oficial de identificação que contenha foto, como RG, passaporte e carteira de trabalho;

Comprovante de residência emitido, no máximo, há 3 meses no nome do eleitor ou de parente, devendo comprovar o parentesco;

Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver. Ex: certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial;

Se for o 1º título eleitoral, necessita-se ainda do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

OBS: Se você tiver o Título Eleitoral anterior, leve-o (se o tiver perdido, não é necessário trazer boletim de ocorrência);

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral (1º título de eleitor) por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o passaporte, se não contiver a filiação;

Como se cadastrar



Online

Realizar o agendamento pelo site

Semanalmente são abertas novas vagas para agendamento.

O atendimento agendado é preferencial em relação ao não agendado.

Idosos (maiores de 60 anos), gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com mobilidade reduzida têm atendimento preferencial.

O número de atendimentos diários de eleitores sem horário previamente agendado poderá ser limitado à capacidade de equipamentos e recursos humanos.

Quem não compareceu nem justificou em eleições anteriores deve emitir a guia da multa e comprovar o pagamento no momento do atendimento.

Postos de atendimento



Guabiruba

Rua José Fischer, 76, Centro

Telefone: 3308-3110

Horário: 9h às 19h

Brusque

Rua Humberto Mattiolli, 78, Centro

Telefone: 3396-6215

Horário: 9h às 19h

Botuverá

R. Luiz Vicentini, N. 99, Centro

Telefone:3359-1489

Horário: 9h às 19h