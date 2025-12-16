Cadáver é encontrado boiando no rio Itajaí-Açu em Gaspar

Um cadáver foi encontrado boiando no rio Itajaí-Açu, em Gaspar, na manhã desta terça-feira, 16. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar apoio por volta das 7h40.

Ao chegar no local, a equipe confirmou a presença de um corpo humano do sexo masculino, em avançado estado de decomposição, flutuando na superfície do rio. Para acesso e remoção, foi empregada uma embarcação do Corpo de Bombeiros.

Após ser localizado, o corpo foi levado até a margem e permaneceu no local até a chegada da equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP), que assumiu a responsabilidade pelos procedimentos legais e identificação.

Leia também:

1. PRIMEIRA MÃO – Delegado atualiza caso de moradora que acusa o pai de agressão em Brusque

2. Montanhistas de Brusque encerram 2025 celebrando conquistas e desafios

3. Motorista embriagada colide Porsche contra poste e empresária de Balneário Camboriú morre

4. Prefeitura de Guabiruba divulga agenda dos serviços durante recesso de fim de ano; confira

5. Homem morre por parada cardiorrespiratória após se envolver em acidente em São João Batista



Assista agora mesmo!

Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal:

