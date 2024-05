Cadela é morta em rua com histórico de casos de envenenamento, na Cerâmica Reis

A rua Barriga Verde, em Brusque, registrou na semana passada mais um caso de morte de animal por envenenamento. A via, que fica na localidade da Cerâmica Reis, bairro Steffen, possui um histórico de crimes contra animais.

“Essa ‘matança’ por envenenamento já ocorre há bastante tempo”, relata o morador Luiz Cognacco, tutor da cadela Preta, morta na semana passada. Em julho do ano passado, Luiz já havia relatado ao jornal O Município que animais do vizinho haviam sido mortos da mesma forma.

Naquela ocasião, O Município divulgou a matéria “Moradores encontram animais mortos em rua da Cerâmica Reis, em Brusque”. Na ocasião, tratam-se de animais abandonados que são acolhidos por moradores e, posteriormente, passeando pela rua, têm contato com veneno. A presença de animais abandonados na rua Barriga Verde, por si só, já é um fato recorrente.

Morte de Preta

O morador comenta que, como trabalha em casa, tem o costume de deixar o portão da residência aberto. Preta, então, frequentemente passeava pela rua Barriga Verde e retornava para casa. Na noite do dia 16 de maio, a cadela passou mal e precisou ser levada ao médico veterinário. Porém, ela não resistiu.

“Fiquei muito revoltado com a situação. É algo que não deveria acontecer”, lamenta. O fato de o crime ser recorrente fez com que Luiz criasse um grupo com moradores da rua no WhatsApp. Então, quando são registradas situações deste tipo, todos são informados.

“Instalei uma câmera que pega a frente da minha casa, mas é difícil de identificar. O sujeito que quer fazer o mal simplesmente solta o veneno em qualquer lugar”, conta Luiz. Ainda segundo o morador, cerca de sete vizinhos já tiveram animais mortos por envenenamento.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: