Cães em situação de maus-tratos são resgatados em Botuverá

Cães foram resgatados em situação de maus-tratos em Botuverá na tarde de sexta-feira, 2. A Polícia Militar esteve em uma residência no bairro Lageado Central por volta das 18h.

Os tutores não estavam no local no momento da ocorrência, e os animais foram levados para tratamento em Brusque pelo irmão da tutora. Um dos cachorros precisou ser internado. Por fim, foi registrado um boletim de ocorrência.

Confira as fotos: