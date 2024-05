Na noite do último domingo, 25 de maio, a brusquense Shelyda Hoffmann trafegava pela Estrada Geral da Fazenda, uma via secundária que conecta o bairro Rio Branco, em Brusque, ao Lageado Baixo, em Guabiruba.

A escuridão e o frio davam um tom sombrio à paisagem, quando de repente ela avistou algo incomum à beira da estrada.

Cães abandonados

Ao parar o carro, foi surpreendida pela visão de uma bela cadela de porte grande. Aparentemente com traços de pitbull, ela corria em sua direção, como se estivesse pedindo por socorro.

Seus dois filhotes estavam à beira da estrada, visivelmente desnutridos. Os corpos exibiam os contornos dos ossos e tremiam de frio.

A situação colocou Shelyda em um estado tão vulnerável sendo impossível ignorar, visto que, necessitavam urgentemente de cuidados.

Diante disso, o coração de Shelyda se apertou ao ver aqueles olhos suplicantes.

Sem hesitar, percebeu então que não poderia deixá-los ali, expostos ao frio cortante e ao risco iminente de serem atropelados.

Sendo assim, tomou a decisão de levar os três cães consigo, com a intenção de oferecer-lhes abrigo temporário, até encontrarem um lar definitivo.

“Nos dias que se seguiram, até esta quarta-feira, 29, houve um cuidado constante e muito carinho. A mãe, apesar de seu porte robusto, tem demonstrado uma doçura contagiante”, relata Shelyda.

“Quanto aos filhotes, embora ainda frágeis, eles estão começando a ganhar forças. Inclusive, já mostram traços de alegria que a adversidade havia ofuscado”, complementa.

Lar definitivo para os cães

Agora, Shelyda está em busca de um lar amoroso para essa família canina.

Quem tiver interesse em adotar essas lindas cadelinhas pode entrar em contato através do WhatsApp, pelo número (47) 9 9633-3047.

Shelyda espera que, em breve, essas almas tão especiais encontrem um lugar onde possam crescer e viver felizes, cercadas do amor e do cuidado que merecem.

Mais fotos

Para concluir esta pauta, gostaríamos de apresentar algumas imagens adicionais desses cães, resgatados em estado de urgente necessidade à beira da estrada.

Veja como eles estão agora, nestas fotos então registradas nesta quarta-feira.

*Autoria: Shelyda Hoffmann >>

