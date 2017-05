Café com bingo da Apvaeb acontece nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 31, ocorre mais uma edição do Café com Bingo, organizado pela Associação de Pais e Voluntários dos Atletas Especiais de Brusque (Apvaeb). O bingo ocorre no salão paroquial da Igreja Santa Rita, a partir das 14h.

No local ainda haverá roda da fortuna. O valor do café colonial, com direito a uma cartela de bingo, é de R$ 15. Mais informações: 3355-2201.