Caio Gomes se coloca à disposição para o jogo contra o Tombense: “muito bem fisicamente”

O lateral Caio Gomes chega ao Brusque pronto para suprir a escassez quadricolor em sua posição. Aos 22 anos, o jogador está há três meses sem jogar, mas afirma estar apto fisicamente, com treinamentos puxados antes e após ter chegado à equipe. Sua primeira chance pode ser já neste domingo, 15, às 16h30, contra o Tombense, no Augusto Bauer, pela nona rodada da Série C.

No quadricolor, há poucos laterais. Com as lesões de Mateus Pivô e Alex Ruan e a saída de Simón Contreras, Ítalo é o único lateral de ofício, jogando no lado esquerdo. O zagueiro Jhan Pool Torres também já entrou em campo como lateral-esquerdo.

“Tenho característica de ser um jogador de muita velocidade, muita força física. Gosto de jogar na parte defensiva, mas também de ser um jogador muito ofensivo. Gosto de estar ajudando meus companheiros na parte defensiva, podendo chegar no ataque”, afirma.

A transferência ao Brusque marca o retorno de Caio Gomes ao Brasil, após uma temporada no Chornomorets, da Ucrânia. Foram 19 partidas, atuando mais como lateral-esquerdo, enquanto no lado direito jogava avançado como ponta ou meia.

“Foi uma passagem muito boa. Pude adquirir uma grande experiência atuando lá, em meio à guerra. Pude aprender muito, em um campeonato diferente”, resume.

Mesmo com o longo tempo sem jogar, Caio Gomes relata que esteve treinando forte. Afirma que pode entrar em campo já contra o Tombense.

“Cheguei aqui também, o professor e a comissão passaram um trabalho muito, muito forte para mim, para eu poder entrar em ritmo de jogo, de bola com o grupo. Isso foi fundamental e estou pegando o ritmo novamente. Mas estou muito bem fisicamente.”

“Queria voltar ao Brasil para estar perto da minha família. Chegou o convite do Brusque, que é um time renomado, que está buscando é o acesso novamente, e fiquei muito feliz com esse convite, com o projeto. Me chamou muito a atenção e optei vir para cá, jogar e ajudar o Brusque a colocá-lo onde ele merece”, complementa.

