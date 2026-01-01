Caixa adia sorteio da Mega da Virada após problema técnico; confira nova data

A Caixa Econômica Federal anunciou o adiamento do sorteio da Mega da Virada 2025. Após quase 1h30 de atraso, a transmissão ao vivo iniciou para informar o adiamento. O sorteio ocorrerá nesta quinta-feira, 1º, às 10h. Ocorreu um problema técnico no processamento das apostas.

O prêmio recorde foi fixado em R$ 1,09 bilhão. As apostas puderam ser feitas até às 20h desta quarta-feira, 31. Tradicionalmente, o resultado é divulgado na noite do último dia do ano, o que não foi possível nesta virada de 2025 para 2026.

