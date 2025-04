Caixa Econômica Federal realiza leilão de imóveis de Brusque; veja como participar

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, anunciou quatro datas para a realização de leilões virtuais que disponibilizam 166 imóveis espalhados pelo Sul do Brasil. Entre as construções, duas são de Brusque. Os interessados devem fazer seus lances nos dias 14, 21 e 29 de maio e 5 de junho, até às 10h, por meio do site.

Conforme a organizadora, os descontos poderão chegar a 40% do valor da avaliação inicial. Há a possibilidade de fazer o financiamento e uso do FGTS em alguns casos, devendo ser observado na descrição de cada lote.

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital.

Do total anunciado, 80 estão localizados no Paraná, 23 no Rio Grande do Sul e 63 em Santa Catarina. Vale dizer que a iniciativa é de âmbito nacional e disponibiliza, no total, 1.130 bens por todo país: além do Sul, 468 opções que podem ser arrematadas no Sudeste, 278 no Nordeste, 190 no Centro-Oeste e 28 no Norte.

Os imóveis de Brusque disponíveis no leilão podem ser vistos no link.

Confira algumas perguntas e respostas sobre os leilões

Como funcionam os leilões on-line promovidos pela Caixa?

Os leilões da Caixa são realizados em formato virtual, permitindo que interessados de todo o Brasil participem sem necessidade de deslocamento. No caso deste leilão com 1.130 imóveis, os lances serão feitos exclusivamente pelo site da Fidalgo Leilões, com encerramento nos dias 14, 21 e 29 de maio e 05 de junho de 2025, sempre às 10h.

Quais cuidados devo ter antes de participar de um leilão de imóveis?

Antes de dar um lance, é fundamental realizar uma análise completa da documentação do imóvel. Verifique a matrícula atualizada no Cartório de Registro de Imóveis, pesquise se existem ações judiciais ou dívidas relacionadas à propriedade e leia atentamente o edital do leilão. Também é importante pesquisar o valor de mercado na região, avaliar o estado de conservação (quando possível) e verificar se o imóvel está ocupado, pois isso pode gerar custos adicionais de desocupação.

É possível financiar um imóvel adquirido em leilão da Caixa?

Sim, a Caixa oferece possibilidade de financiamento para muitos dos imóveis em leilão, além da utilização do FGTS em casos específicos. No entanto, é necessário verificar no edital de cada lote se estas opções estão disponíveis, pois as condições podem variar. Recomenda-se consultar previamente as linhas de crédito disponíveis e verificar se você atende aos requisitos estabelecidos.

Quais são os custos adicionais além do valor do lance?

Ao arrematar um imóvel, além do valor do lance, o comprador deve considerar alguns custos adicionais. Entre eles estão a comissão do leiloeiro (geralmente 5% sobre o valor da arrematação), taxas cartorárias para transferência de propriedade, possíveis débitos de IPTU e condomínio (dependendo do que estiver especificado no edital), despesas com reformas e, em alguns casos, custos jurídicos para desocupação se o imóvel estiver ocupado.

O que acontece após vencer um leilão?

Após ter o lance vencedor, o arrematante terá geralmente 24 horas para efetuar o pagamento conforme especificado no edital. Também será necessário pagar a comissão do leiloeiro e assinar o auto de arrematação. Em seguida, inicia-se o processo de registro da propriedade no Cartório de Imóveis correspondente, com apresentação da carta de arrematação para formalizar sua titularidade e regularizar a situação da matrícula.

É possível visitar os imóveis antes do leilão?

Em muitos casos não é possível realizar visitas presenciais aos imóveis antes do leilão, especialmente quando estão ocupados. Por isso, é importante analisar todas as informações disponíveis no edital e nas fotografias fornecidas pela plataforma de leilão. Se o edital permitir visitas, o procedimento para agendamento estará especificado. Esta é uma das razões pelas quais os descontos em leilões costumam ser significativos, já que existe certo grau de imprevisibilidade quanto ao estado real do imóvel.

