Caixa explica atraso para início do sorteio da Mega da Virada

Após meia hora de atraso para o início do sorteio da Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal iniciou a transmissão ao vivo para explicar o atraso. A apresentadora Nadiara Pereira disse que ainda demoraria um pouco mais para o início do sorteio.

A expectativa era que o resultado da Mega da Virada saísse por volta das 22h. O prêmio está estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história.

“Em razão do enorme sucesso de vendas, com recorde de apostas, nosso sorteio ocorrerá em breve no Espaço da Sorte. Voltamos com mais informações daqui a pouco”, informou Nadiara, sem detalhar novo horário.

