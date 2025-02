Caixa irá retomar serviços de lotérica fechada em Botuverá após pedido de providências da prefeitura

A Caixa Econômica Federal irá retomar a prestação se serviços na na lotérica de Botuverá após a prefeitura enviar um pedido de providências imediatas na unidade. A informação foi divulgada ao jornal O Município por meio de uma nota oficial.

A Caixa afirma que o funcionamento das lotéricas é fundamentado por regime de permissão obtido a partir de licitação, e regulamentado pela Circular Caixa e por leis.

“O banco esclarece que está envidando esforços junto à permissionária para retomada da prestação de serviços lotéricos na localidade”, diz a nota.

Enquanto os serviços não são retomados, a Caixa orienta os moradores a procurarem as unidades em Brusque. Além disso, também há atendimento por meio de canais remotos e digitais. A lista completa de canais de atendimento pode ser consultada no setor de atendimentos do site da Caixa.

Falta de dinheiro e portas fechadas na lotérica de Botuverá

O ofício assinado pelo prefeito Victor Wietcowsky (PP) foi encaminhado à agência da Caixa em Brusque, solicitando esclarecimentos e ações concretas para a regularização dos serviços prestados à população.

“Nos últimos anos, moradores de Botuverá vêm enfrentando dificuldades com a lotérica local, que tem operado de forma irregular”, destaca o prefeito. “Segundo relatos, desde 2023 já havia registros de falta de dinheiro para saques, e em 2025 a situação se agravou, com a unidade frequentemente fechada sem justificativa plausível”, complementa.

O cenário em questão tem gerado transtornos para cidadãos que dependem do serviço para pagamentos, recebimento de benefícios e outras transações financeiras essenciais.

Procon acionado

A assessora jurídica da prefeitura, Fabiana Dalcastagne, destacou que o problema já está sendo acompanhado pelo Procon do município. “Já há algum tempo, a população vem relatando problemas com a lotérica. No ano passado, faltava dinheiro no caixa, impedindo saques, e agora, em 2025, a unidade está constantemente fechada. O Procon está intervindo e esperamos que a situação seja resolvida em breve”, afirmou.

No documento enviado à Caixa, a prefeitura cobra esclarecimentos sobre os motivos do fechamento recorrente da lotérica e da frequente falta de dinheiro disponível para saques. Além disso, exige providências urgentes para garantir o funcionamento regular da unidade, assegurando o atendimento adequado à população.

