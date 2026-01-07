Calçadas da nova Beira Rio, em Brusque, apresentam defeitos três meses após liberação da via

A nova Beira Rio, que liga os bairros Jardim Maluche e Rio Branco, foi inaugurada no dia 26 de outubro de 2025, e após menos de três meses da sua liberação, as calçadas começaram a apresentar irregularidades. O consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto, responsável pela obra, já está desenvolvendo um plano de correção e os trechos afetados serão recompostos.

As rachaduras podem ser encontradas perto da ponte do Maluche e do Instituto Federal Catarinense (IFC), seguindo para a ponte do Pilolo. As lajes de concreto das calçadas estão com rachaduras em diferentes áreas e alguns dos pisos vermelhos da sinalização tátil estão quebrados e afundados dentro do chão.

A sinalização tátil no piso é considerada um recurso complementar para promover segurança, orientação e mobilidade a todas as pessoas, dando suporte principalmente às pessoas que possuem necessidades especiais em decorrência de deficiência visual.

Um dos incidentes aconteceu com Samuel Cardoso, morador de Brusque. Ele estava pedalando como faz rotineiramente durante as tardes, quando foi surpreendido pelo mau estado da calçada. “Quando me deparei, já estava em cima das rachaduras e de um buraco que furou os pneus da minha bicicleta”.

Após o incidente, ele parou e retornou a pé para casa. Samuel informa que a calçada não estava assim durante sua última pedalada pelo local.

Anteriormente, em 2023, o mesmo problema também aconteceu em partes das calçadas da Beira Rio, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira. As calçadas foram trocadas menos de um ano e meio depois de sua instalação original, em setembro de 2021, e a falha na qualidade do concreto foi apontada como causa dos danos.

Essa falha acabou gerando a acomodação do volume de pedras que compõem o enrocamento, efeito esperado quando há uma elevação considerável no nível das águas do rio Itajaí-Mirim, até a acomodação completa das pedras. Isso ocasiona rachaduras nas lajes de concreto, explicou, à época, o engenheiro responsável pela obra, Cristian Fucks.

Explicações da prefeitura

De acordo com Jander Franco Silveira, diretor de projetos especiais da Secretaria da Infraestrutura Estratégica, pelas evidências visuais, as irregularidades das calçadas são uma manifestação patológica com desnível e ruptura do piso tátil, associada à movimentação do pavimento.

As causas prováveis incluem desempenho insuficiente das juntas devido às variações térmicas.

O diretor explica que dentro da correção que será realizada pelo consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto, os pisos de passeio, juntas e piso tátil serão refeitos. Jander também esclarece que não terá nenhum custo à prefeitura, pois as correções por patologias estão dentro das responsabilidades contratuais e a garantia deve ocorrer sem ônus ao município.

