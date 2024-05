“Calma, calabreso!”: Toninho Tornado e Netto Tomaz farão show stand up em Brusque

Com o show “Os Calabresos”, a dupla Toninho Tornado e Netto Tomaz fará um show stand up em Brusque. O evento acontecerá no Teatro do Cescb, localizado na rua Pedro Werner, 180, no bairro Jardim Maluche, no dia 17 de maio.

No palco, Toninho e Netto prometem desencadear uma tempestade de risadas, trazendo piadas, personagens e histórias hilárias.

A abertura das portas acontece às 19h e o evento começa a partir das 20h. As entradas já estão disponíveis no site Ingresso Digital e os valores vão de R$ 40 a R$ 80.

