O calor que marcou os primeiros seis dias de dezembro promete intensificar-se em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí nesta quinta-feira, 7, podendo atingir ou exceder os 35°C em muitas áreas da região.

No entanto, a atenção se volta para o iminente risco de trovoadas, que podem ser intensas, ganhando maior probabilidade a partir do meio da tarde em direção à noite. Esta condição de instabilidade demanda cautela.

Contudo, as projeções um pouco mais avançadas indicam um alívio nas altas temperaturas à medida que nos aproximamos do fim de semana.

A síntese previamente abordada conta com a aprovação do meteorologista Piter Scheuer, durante a entrevista que gentilmente concedeu à nossa coluna.

Para então obter informações mais detalhadas sobre esse tópico, confira o boletim apresentado a seguir.

Calor e chuva nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Iniciamos este boletim com uma análise das condições climáticas voltadas para Brusque e as demais cidades do Vale de Itajaí nesta quinta-feira.

O dia, que começou com uma sensação de abafamento pronunciada, está previsto para intensificar o calor ao longo da manhã e parte da tarde, com temperaturas máximas podendo superar os 35°C.

As aberturas de sol, inicialmente previstas, devem ser atenuadas durante a tarde, à medida que núcleos de trovoadas se formarem sobre a região.

O risco de temporais severos é limitado a áreas bastante isoladas, caso venham a ocorrer.

Não descartamos, pois, a possibilidade trovoadas com potencial de desencadear pancadas de chuvas fortes e, eventualmente, gerar alagamentos pontuais.

Calor recua no fim de semana

Ao nos aproximarmos do encerramento desta semana, vislumbramos uma sexta-feira com instabilidades então persistindo em Brusque e na região, mais no turno da manhã.

Contudo, prevê-se que as chuvas diminuam, especialmente durante a tarde, permitindo que o sol surja entre as nuvens.

As temperaturas, por sua vez, começam a declinar a partir da noite, prenunciando madrugadas amenas e tardes sem um aquecimento expressivo.

Isso porque tanto no sábado quanto no domingo, antecipa-se que esses dois dias apresentem amanheceres na faixa de 14 a 17°C, com as tardes mantendo-se moderadas, sem ultrapassar os 24 a 26°C.

Em outras palavras, o calor atual tem seus dias contados, pois uma breve trégua se aproxima em todo o Vale do Itajaí.

Quanto ao risco de chuvas no fim de semana, é praticamente nulo no sábado, mas volta a aumentar no domingo, principalmente no decorrer da tarde em direção à noite.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Continuando com a edição, focalizamos agora o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta quinta-feira.

As informações coletadas provêm da rede Groh Estações.

Na tabela apresentada abaixo, é possível conferir as temperaturas mínimas registradas imediatamente após o amanhecer, indicadas para cada local destacado em vermelho.

Importante destacar, pois, que foram registradas apenas ocorrências de chuvas leves em locais isolados durante esse intervalo, como indicado em azul.

Fotos dos leitores

Para finalizar com chave de ouro esta pauta, embarque na beleza capturada pelas incríveis fotografias enviadas por nossos leitores.

Essas imagens emocionantes retratam o início da manhã desta quinta-feira cheia de nuances e histórias em cada localidade mencionada nas legendas.

Explore o esplendor desses cenários e mergulhe nas emoções que transbordam por meio das lentes dos nossos dedicados colaboradores.

