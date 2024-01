A semana teve início com a perspectiva da manutenção do calor para Brusque e região, conforme indicado pela previsão do tempo para esta segunda-feira, 15, e os próximos dias.

Este pacote de verão traz consigo temperaturas elevadas, podendo exceder os 32/33ºC, além do risco de trovoadas, especialmente no período que vai do meio da tarde à noite.

Além disso, os meteorologistas também incorporam a projeção da formação de um ciclone em alto mar, afastado da costa do Rio Grande do Sul, no meio da semana.

No entanto, é importante destacar que esse sistema não deve exercer influências em termos de ventos para as cidades do Vale do Itajaí, de acordo com os profissionais.

Com o objetivo de oferecer informações abrangentes sobre a síntese mencionada anteriormente, buscamos insights junto ao perito em meteorologia, Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou seus conhecimentos com a nossa coluna.

Os detalhes dessa conversa estão minuciosamente apresentados no boletim que você então acompanha a seguir.

Segunda-feira de calor

Boletim: Piter Scheuer >>

Segunda-feira promete clima de verão em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

O calor será o protagonista, com temperaturas ultrapassando os 30/32ºC, enquanto o sol se destaca entre as nuvens.

Esse aquecimento pode desencadear a formação de núcleos de trovoadas, especialmente a partir da tarde em direção à noite.

Importante ressaltar que estamos falando de eventos isolados, ou seja, pode ocorrer um aguaceiro forte em determinado ponto e praticamente nada em outro próximo.

Calor segue na semana

Direcionando nosso olhar para uma perspectiva mais adiante, os simuladores de previsão indicam a continuidade do calor em Brusque e toda a região, pelo menos até a quinta-feira.

Durante esse período, as temperaturas máximas da tarde facilmente ultrapassam os 32 a 33°C.

O risco de trovoadas persiste, com maior probabilidade entre o meio da tarde em direção à noite.

É crucial manter a atenção, pois eventualmente não podemos descartar a ocorrência de episódios mais intensos.

Sobre o ciclone

Muitas especulações circularam nas redes sociais sobre a possível formação de um ciclone durante a metade da semana.

É importante adiantar que essa informação procede. No entanto, esclarecemos que esse sistema deve se formar em alto mar entre a terça e a quarta-feira, longe da costa do Rio Grande do Sul.

Isso significa que não exercerá influência sobre Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, especialmente no que diz respeito aos ventos.

Em relação a possíveis rajadas, cabe destacar que estas, caso ocorram, serão consequência das trovoadas típicas de verão, comuns nesta época do ano em Brusque e na região.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Encerrando a matéria, aprecie os deslumbrantes cenários compartilhados pelos nossos leitores, revelando como a manhã desta segunda-feira teve início em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

