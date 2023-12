Um expressivo evento de calor está previsto para trazer o predomínio maior do tempo seco, e temperaturas oscilando de 33ºC a 38°C em Santa Catarina na sequência desta semana.

Há a possibilidade, inclusive, de algumas cidades do estado alcançarem marcas acima dos 40°C, especialmente entre a sexta-feira, 15, e a segunda-feira, 18.

Os moradores de Brusque e região estão diretamente envolvidos nessa previsão, devendo experimentar um aumento progressivo dos termômetros a partir desta quarta-feira, 13, que já pode ter picos excedendo os 31/32ºC durante a tarde.

O meteorologista Piter Scheuer compartilhou insights valiosos conosco, oferecendo uma visão detalhada sobre a previsão do tempo, com enfoque especial na região de Brusque.

Não deixe de conferir então o boletim abaixo para obter informações completas.

Calor típico de verão

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí que desejam desfrutar de atividades ao ar livre de longa duração, os próximos dias oferecem uma oportunidade única.

Isso porque entre esta quarta-feira e a próxima segunda-feira, as condições estarão amplamente favoráveis na região, com a presença predominante do sol.

Quanto ao risco de chuva, embora não possamos descartá-lo completamente, será em forma de pancadas isoladas, características das típicas trovoadas de verão, geralmente ocorrendo entre o meio da tarde em direção à noite, de maneira bem isolada.

Essa probabilidade, pois, aumenta somente a partir de sexta-feira.

Calor se acentua

Destaca-se ainda a iminência de mais um evento de calor intenso que se aproxima de Santa Catarina.

O estado pode então registrar temperaturas superiores a 40°C em algumas cidades.

As expectativas para Brusque e região indicam picos de 33 a 36 a 37°C, com pequenas variações, principalmente entre sexta-feira e segunda-feira.

Já nesta quarta-feira, pois, os termômetros já podem facilmente ultrapassar os 31 a 32°C, o que se mantém válido para quinta-feira.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as informações direcionam-se à madrugada anterior na região de Brusque.

Na tabela abaixo, apresentamos o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o início do dia nesta quarta-feira (em vermelho).

A apuração evidencia também alguns pontos registrando apenas garoa fraca até o amanhecer (em azul).

Esses dados correspondem a cada local detalhado no anexo.

